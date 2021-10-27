ENERJİ HATLARINDA KIŞ HAZIRLIĞI

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'da elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, Kar yağışı öncesi herhangi bir enerji sorununun yaşanmaması için yoğun çalışma yürütüyor. 3 ilçe ile 28 kırsal mahalleye alternatif enerji nakil hattı çeken ekipler, soğuk hava ve engebeli arazi nedeniyle zor şartlarda çalışıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı bölgelere at sırtında, kar motoru ya da paletli araçlarla giderek hizmet veriyor. Kış aylarında enerji sıkıntısının sık sık yaşandığı Van'ın Özalp, Saray, Gürpınar ilçeleri ile 28 kırsal mahalle için de alternatif enerji nakil hattı çekilmeye başlandı. Özalp ilçesi Mollahasan bölgesinde 2,5 aylık çalışma sonucu alternatif 55 kilometrelik enerji nakil hattı bitme aşamasına geldi. 1980'li yıllarda dikilen ağaç direk ile çekilen hattın yerine demir direkler konuldu. Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, dondurucu soğukta zaman zaman yakılan ateşin önünde ısınmaya çalışıyor. Çekilen yeni hat ile yüksek veya orta gerilimde bir kesintinin yaşanmaması hedefleniyor.

'367 MİLYONLUK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUYORUZ'

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Özdemir, Van genelinde 276 kilometre enerji nakil hattı 2021 yılı içerisinde inşa etmekteyiz. Bunun yanında 221 kilometre şehir şebekesi, yer altı şebekesi yapılmakta. 84 trafo ilavesi, 2 bin adet yeni abone bağlantı hatları, 87 adet köy şebekesi yenileme, 125 kilometre yeni aydınlatma şebekemiz var. Bunların hepsini hesapladığımız zaman, 367 milyonluk bir yatırım gerçekleştirmiş oluyoruz dedi.

'YENİ HATLAR SAYESİNDE KESİNTİSİZ ENERJİ SUNULACAK'

Gürpınar, Özalp ve Saray ilçeleri ile güzergahtaki kırsal 28 mahalle için alternatif enerji nakil hattını devreye sokulacağını ifade eden Özdemir, Bu hat, yaklaşık 55 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Burada 68 trafo postasına kesintisiz enerji vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında Bahçesaray, Çatak, Erciş, Çaldıran, Muradiye ve Başkale'de de buna benzer alternatif enerji nakil hatalarımızı inşa ediyoruz ve şu an bitme aşamasında. Vatandaşlarımızın kesintisiz enerji taleplerini, bundan sonra yerine getirilecektir. Tabii bu çalışmalar olmadan önce 1980'li yıllarda yapılan ağaç direkli şebekelerin dağlardan geçmesi ve yüksek yerlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle sık sık köylerimiz günlerce enerjisiz kalıyorlardı. Yaptığımız bu yeni hatlar sayesinde artık vatandaşlarımıza sürekli ve kesintisiz enerji sunulacaktır diye konuştu.

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI YÜZDE 37'YE DÜŞTÜ'

Van genelinde kaçak elektrik kullanımının da azaldığını belirten Özdemir, 2013 yılında şirketin devralınmasıyla beraber Van genelinde kaçak elektrik kullanımız yüzde 65 civarıydı. Şu anda bu ay itibarıyla kaçak kullanımı yüzde 37 civarında. Kaçak oranın düşüşü de akıllı şebekelerle sağlanıp önüne geçildi. Bir de vatandaşlarımız artık kul hakkına girdikleri için kaçak enerji kullanımında hemen hemen vazgeçtiler ifadelerini kullandı.