Endüstriyel kenevir hasadı başladı

ARİFİYE, SAKARYA (Habermetre) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 500 dekarlık alanda yetiştirilen endüstriyel kenevirin hasadına başlandı. Hasatta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kenevirin pek çok sektörde kullanıldığına dikkat çekti. "İlaç sektöründe kullanılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. " dedi. Sakarya'da endüstriyel kenevir hasadına başlandı.

Arifiye ilçesindeki 500 dekarlık alandaki hasada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Üreticilere her türlü destek vereceklerini belirten Yüce, belediyenin projelerine değindi. Yüce, kenevir üretimini artıracaklarını belirterek, "2022 yılında sözleşmeli üretim modeliyle kenevir ekim alanlarını genişletmek istiyoruz. Her türlü imkanı çiftçimize karşılayıp elde ettikleri ürünü yine belediye olarak almayı taahhüt ederek alanı genişletmek istiyoruz. Bu alanla birlikte yeni gelir kapısı açılmış oluyor. " dedi.

Kenevirin pek çok sektörde kullanıldığına dikkati çeken Yüce, Antalya Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde bitkinin ilaç sektöründe de kullanılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. sakarya kenevir endüstriyel hasat

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