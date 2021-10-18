Endonezya'da Sumatra kaplanı, av kapanında ölü bulundu

Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı, yakalandığı av kapanında susuzluktan öldü.

Riau koruma ajansının başkanı Fifin Arfiana Jogasara, 4-5 yaşlarındaki kaplanın dün, Riau eyaletinin Bengkalis bölgesindeki Bukit Batu vahşi yaşam koruma alanı yakınında ölü bulunduğunu söyledi.

Jogasara, yapılan incelemeye göre, kaçak bir avcı tarafından kurulan tuzakta Sumatra kaplanının bacağının kırıldığını, hayvanın yakalandığı tuzakta 5 gün sonra susuzluktan öldüğünü kaydetti.

Koruma ajansının soruşturma yürüteceğini aktaran Jogasara, emniyet teşkilatıyla iş birliği yapılacağını belirtti.

Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların nesli, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği için risk altında bulunuyor.

Ülkede, 12 Temmuz'da da bir Sumatra fili bir arazide başı kesilmiş ve dişleri sökülmüş halde bulunmuştu.