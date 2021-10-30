Endonezya Ankara Büyükelçiliğinden Etkinlik

ANKARA (Habermetre) - Valimiz Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, Endonezya Büyükelçiliğinin organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'da "Sizin Özgürlüğünüz Bizim Özgürlüğümüzdür" sloganıyla Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen programa katıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümünü dolayısıyla Endonezya Büyükelçiliği; Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda içerisinde bir dizi gösteri ve aktivitenin yer aldığı program gerçekleştirdi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Endonezya Cumhuriyetine özgü dans gösterileri ve yöresel yemekleri yer aldı.

Büyükelçi İkbal yaptığı açıklamada; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Bizim ülkemizin istikbali, sizin ülkenizin istikbalinden ilham alarak 1945 yılında gerçekleşti. Bu yüzden bugünkü sosyal organizasyonumuz "Sizin istiklaliniz bizim istikbalimizdir" teması ile yola çıkıldı. Rize'de olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, Sayın Vali Kemal Çeber'e ve bütün Rizeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Çeber de pandemiye uygun bir etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "29 Ekim Bayramı'nı bizlerle kutladılar. Bu bizi çok mutlu etti. En önemli günümüzün kardeş ülkeler tarafından paylaşılması bizleri mutlu ediyor. Endonezya halkı bize yakın ve sıcak ülkelerden olması hasebi ile onları misafir etmekten mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

Endonezya halk dansları ve müzik ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, davetlilere Endonezya ülkesine ait yöresel yemekler ve pepeçura ikram edildi. Program sonrasında karşılıklı hediye taktimi yapıldı.

Etkinliğe, Rize Valisi Kemal Çeber, Endonezya Anakara Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal, Trabzon Endonezya Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Adem Amaç, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Kübra Baka Kılıç, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet