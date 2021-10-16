Endemi ne demek? Endemi anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Endemi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Endemi anlamı ne? Endemi ne demek?

ENDEMİ NE DEMEK?

Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu.

Açıklama: Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir.

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