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Endemi ne demek? Endemi anlamı ne?

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Endemi ne demek? Endemi anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Endemi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Endemi ne demek? Endemi anlamı ne? İşte, Endemi kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Endemi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Endemi anlamı ne? Endemi ne demek?

ENDEMİ NE DEMEK?

Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu.

Açıklama: Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir.

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