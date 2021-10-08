Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında 112 madde görüşülürken, 7 taşınmazın satışı ve birinin de kiralanması için ihale düzenlendi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında 112 madde görüşülürken, 7 taşınmazın satışı ve birinin de kiralanması için ihale düzenlendi.

112 maddenin görüşüldüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı, ana hizmet binasında yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'na ait bazı taşınmazların satış ve kiralamaları gerçekleşti. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Derince Dumlupınar Mahallesi 5094 Ada 3 parsel-pansiyon ve arsası için düzenlenen açık teklif usulü ihaleye tek isim katıldı. Belirtilen pansiyon ve arsası için Mustafa Yıldız, 900 bin 500 TL+KDV'lik teklif sundu. Derince Dumlupınar Mahallesi 5098 ada 1 parsel arsa için ise Gülhan Kaya encümene 700 bin 500 TL+KDV teklif etti.

Başiskele'de 2 iş yeri

Başiskele Yeniköy Mahallesi 331 ada 2 parsel 1. kat, 58 No'lu bağımsız bölüm- işyeri için yapılan ihaleye tek istekli katıldı. Açık teklif usulü ihaleye İpek Şirin 36 bin 500 TL+KDV teklif etti. Başiskele Yeniköy Mahallesi 331 ada 2 parsel 1. kat 50 No'lu bağımsız bölüm-işyeri için de tek istekli vardı. Hafiz Öncü, 50 No'lu bağımsız bölüm için 34 bin 300 TL+KDV teklif etti.

Çayırova'da 11 No'lu iş yerine 85 bin TL

Çayırova Şekerpınar Mahallesi 304 ada 1 parsel zemin kat 11 No'lu bağımsız bölüm-işyerinin satışı açık teklif usulü olarak gerçekleştirildi. Üç isteklinin katıldığı ihalede ilk turda Murat Şan çekildi. Açık teklifler sonucunda 5. turda Adem Özmen çekilirken Halit Aktaş 85 bin TL+KDV'lik teklif sundu.

10 No'lu iş yerine 80 bin TL

Çayırova Şekerpınar Mahallesi 304 ada 1 parsel zemin kat 10 No'lu bağımsız bölüm-işyerinin satışına yine üç istekli katıldı. Murat Şan'ın ilk turda çekildiği ihalede 5. turun ardından kapalı zarf usulü verilen tekliflerde Emirhan Aktaş adına Halit Aktaş 72 bin 550 TL+KDV ve Adem Özmen de 80 bin TL+KDV teklif etti.

Çayırova Şekerpınar Mahallesi 304 ada 1 parsel zemin kat 9 No'lu bağımsız bölüm- işyeri için Murat Şan ve Adem Özmen teklif verdi. 5. turda Adem Özmen çekilirken Şan, 80 bin TL+KDV'lik teklif sundu.

Son olarak İzmit Karadenizliler Mahallesi 7180 ada 166 parsel, yapı elemanları üretim yeri için yapılan kiralama ihalesine AS-TON Yapı Elemanları A.Ş. adına Mehmet Kandemir 25 bin 100 TL+KDV teklif etti. - KOCAELİ

Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:01:43. #1.17#