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En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Genel

En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler Motosiklet tutkularından düğünlerinde bile vazgeçmediler Gelin ve damat nikaha motosikletle gitti Bursa'da bu düğün konvoyunu görenler bir daha dönüp baktı.

BURSA (İHA) - En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler

Motosiklet tutkularından düğünlerinde bile vazgeçmediler

Gelin ve damat nikaha motosikletle gitti

BURSA - Bursa'da bu düğün konvoyunu görenler bir daha dönüp baktı. Motosiklet tutkunu olan Bahar ve Burak çifti, nikahlarına da motosiklet konvoyuyla gitti.

Bursa'da gelini almaya motosikletle giden damat, görenleri hayrete düşürdü. 4 yıl önce tanışan Burak Keleşoğlu ile Bahar Bulut çiftinin tek hayali motosiklet almak ve dünya turu atmaktı. Kendisi gibi motosiklet tutkunu sevgilisine sürpriz yapmak isteyen Burak, düğün konvoyunu motosikletle yapmak için arayışa girdi. Bursa Motosiklet Derneği ile birlikte eşi olacak Bahar'a düğün sürprizi yapan Burak, balonlarla süslenen motosikletlerle gelin evine geldi. Damat ve arkadaşlarını motosikletle gören herkes şaşkına döndü. Çalan davul ve zurna eşliğinde karşılıklı oynayan gelin ve damat, motosikletlere bindirip nikah salonunun yolunu tuttu. Gelinlik yerine motosiklete uygun beyaz kıyafet giyinen gelinin topuklu ayakkabılarından ise vazgeçmemesi dikkat çekti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Bahar Bulut, "Özel bir şey olsun istemiştim. Çok özel ve güzel oldu. Motosiklet alma hayalimiz vardı. Böyle bir düğün konvoyu olması hayalim gerçek oldu. Bundan sonra bizde Bursa Motosiklet Derneğindeyiz" dedi.

Gençliğimden beri motosiklet sürmek ve alma hayali olan Burak Keleşoğlu ise, "Türkiye'de güvenlik bir şekilde motosiklet sürmek daha büyük bir hayalimiz. Motosikletle olan hayatın korunabilmesi adına bizde bir farklılık ortaya koymak istedik. Herkesin motor sürebileceği bir dünya hayal ediyoruz" diye konuştu.

Bahar ve Burak'ın motosiklet hayalleri olduğunu belirten Bursa Motosiklet Derneği yöneticilerinden Ahmet Kurt, "Burak, bize böyle bir düğün yapmayı arzuladıklarını iletti. Bizlerde onları bu mutlu gününde yalnız bırakmadık. Toplu bir şekilde gelinimizi aldık. Şimdi nikaha gidiyoruz" dedi.

Damada motosikletin çalışmadığını belirten Ahmet Kurt, uzun süre gülüşmelere sebep oldu. Motosiklet konvoyuyla nikaha gelen gençlerin heyecanları yüzlerine yansırken, alkışlar eşliğinde mutluluğa adım attı.

En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler

En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler

En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler

En mutlu konvoy...Dünya evine motosiklet ile girdiler
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Son Dakika Haberleri
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