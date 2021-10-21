"En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi sayesinde çocuğunun tedavisinin başlatılmasını sağladı

ANKARA (AA) - Ankara'da, "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi alan bir kadın uyuşturucu kullanan çocuğunun tedavi sürecinin başlatılmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında anne ve anne adaylarının katılımıyla eğitim faaliyetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda verilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimleri sayesinde bir kadın, jandarma personeli ile irtibata geçti ve çocuğunun uyuşturucu kullandığını söyleyerek yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, annenin yardımıyla üzerinde uyuşturucuyla yakalanan çocuk için tedavi süreci başlatıldı.