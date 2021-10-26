Araştırma Merkezleri

En İyi Narkotik Polisi: Anne

Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 13. 00'da düzenlenecek "En İyi Narkotik Polisi: Anne" başlıklı uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık (çevirim içi) konferansına tüm Akademik ve İdari Personelimiz ile Çankaya Üniversitesi Öğrencilerimizin Aileleri davetlidir.

Etkinlik katılım linki, Akademik ve İdari personelimize e -posta ile iletilmiştir. Öğrencilerimizin Aileleri, etkinliğe katılımla ilgili bilgi almak için 0 (312) 233 12 89-90 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Sağlıklı günler dileriz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 26. 10. 2021 14: 09

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