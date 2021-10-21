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"En iyi narkotik polisi anne"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Sani Konukoğlu Cami önünde stant kuran ekipler, yoldan geçen vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda broşür dağıtarak bilgilendirdiler. Emniyetin WhatsApp ihbar hattını veren ekipler, uyuşturucu kullanımının ve satışının önüne geçmek için vatandaşlardan ihbarda bulunmalarını istedi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de etkinliğe katılarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaymakam Eren Arslan, "Bakanlığımızca tüm ülkede yürütülen 'en iyi narkotik polis anne' projesi için arkadaşlarımız stant açarak tanıtımını gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi son yıllarda yapılan araştırmalarda, uyuşturucu madde bağımlılı için kullanan kişilerin ailevi yapılarının sıkıntılı olduğu tespit ediliyor. Bir çocuğun davranışındaki bozukluğu ilk tespit edip müdahale edecek kişi annedir. Bu bilgilerden yola çıkarak proje hazırlandı ve etkin şekilde hayata geçiriliyor. İlçemizde de bununla ilgili görevlendirdiğimiz büro arkadaşlarımız yoğun çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan araştırmalarda, uyuşturucu madde tüketiminin kullanıldığı alan olarak yüzde 47 kendi ikametleri çıkıyor. Bu noktadan hareketle evdeki gözlemlerimize çok önem veriyoruz. Mücadelemiz doğrultusunda bu farkındalığı vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Bu illetten hem ülkemizde, hem de ilçemizde gelecek nesilleri korumak istiyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz" dedi. - BURSA

En iyi narkotik polisi anne

En iyi narkotik polisi anne

En iyi narkotik polisi anne

En iyi narkotik polisi anne

En iyi narkotik polisi anne

En iyi narkotik polisi anne

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