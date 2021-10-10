'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın, 'Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın'ın oldu. Ödülünü almak için sahneye çıkan Nihal Yalçın'ın konuşması devam ettiği sırada Tamer Karadağlı'nın kendisine ödülünü vermesi ve konuşma sırasındaki çeşitli mimikleri sosyal medyada konu oldu.

'ARTIK SUS MU DİYORSUNUZ'

Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, ?'Sus' mu dediniz 'Artık sus' mu diyorsunuz diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, 'Ödülünüzle birlikte konuşun diye karşılığını verdi.

'TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN'

Tamer Karadağlı, bu tepkisi ve sahnedeki mimikleri nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi Tamer Karadağlı'ya tepki gösterdi. Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın ise 'Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem dedi.

'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN

'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN

'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN

'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Ali Babacan
Magazin Gökhan Çıra Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Stefan Kuntz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'EN İYİ KADIN OYUNCU' NİHAL YALÇIN LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN - YENİDEN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 14:41:51. #1.12#