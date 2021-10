En Hamarat Benim kim kazandı, haftanın birincisi kim? 8 Ekim Cuma En Hamarat Benim kazananı kimdir, haftanın 1. si kim oldu?

En Hamarat Benim birinci kim oldu? 4-8 Ekim bu haftanın 1. si kimdir? 8 Ekim Cuma En Hamarat Benim kazananı kim? Birinci olan ne kadar ödül kazandı? En Hamarat Benim kim kazandı? 8 Ekim Cuma En Hamarat Benim kazananı kimdir, 1. ne kadar ödül kazandı? En Hamarat Benim şampiyonu kim oldu?

En Hamarat Benim programında 4-8 Ekim bu haftanın birincisi Edanur Hanım oldu. 8 Ekim 2021 Cuma günü açıklanan sonuçlara göre Edanur Hanım haftanın 1. si oldu.

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, PROGRAMIN KONUSU NE?

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor.

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor.

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

