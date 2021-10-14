Emre Rothzerg Yeni Dijital Dönüşüm Ajansını Kurdu

Avustralya'da adından sıklıkla söz ettiren Emre, bir çok girişiminin yani sıra sistem geliştiriciliği ve aile şirketlerinin internet üzerinde iş yapmaya başlamasını sağlayarak, Avustralya'da önemli bir yere gelmesini sağlamış. Emre Rothzerg, dijital dünyaya müşterilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yön vermek ve projelerini kalkındırmak adına Rothzerg Ajansı kurduklarını açıkladı.

Yazılım mühendisi olan Emre Rothzerg, 17 yıldır aile şirketlerinin internet sitelerinin yönetimi, mobil uygulama çözümleri ile birlikte sistem geliştiriciliği ile birlikte, büyümelerini sağlayarak, bu alanda ciddi girişimlere imza atmış durumda. Edindiği tecrübeler ile Avustralya'da bir çok işletmeye dijital dönüşüm hizmeti veren Emre, artık dünyanın bir çok farklı yerindeki firmalara da hizmet vermeye başlayacak.

Dijital Dönüşümde Güç Önemli

Firmalar için işlerini dijitale dönüştürmeleri adına profesyonel ihtiyaçlarını güçlü ekibi ile birlikte vereceklerini söyleyen Emre Rothzerg, dijital dünyada başarılı işler yapmış kişiler ile firmaların çözüm ortağı olacaklarını açıkladı. Özellikle atıl durumda olan websiteleri veya mobil uygulamaları için, mevcut girişimlerin kalkındırılması ya da yenilenmesi adına hizmet vermeyi amaçladıklarını açıkladı. Böylelikle çözüm ortağı arayışı içerisinde olan firmaların ihtiyaçlarına, güçlü bir ekip ile cevap verecek olan Rothzerg Ajans, bu sayede firmaların web üzerindeki ki kalkınmalarını sağlayacak.

Avustralya, Melbourne merkezli Rothzerg Ajans, yenilikçi, güçlü stratejisi, farklı bakış açısı, yaratıcılık ve teknik uzmanlık ile birlikte genç ve dinamik ekibi ile dünya çapında dijital pazarda hizmet verecek. Yeni kurduğu ajans ile ilgili olarak Emre Rothzerg, "Uzun zamandır Rothzerg gibi bir ajans kurmak istiyordum. Dijital ajansların, müşterilerin istediği ve en iyi uygulamanın maliyet düşürme odaklı olduğunu ve uygulamaların bu bakımdan kalitesinin bir kenara bırakıldığı, kâr odaklı ve dışlayıcı bir "biz ve onlar" zihniyetiyle çalıştığını çok fazla gördüm. Bunun sonucu çoğu zaman, müşterinin istediği gibi performans göstermeyen standart altı projelere sahip olduğunu inceledim. Ben ve ekibim bu şekilde çalışmak istemiyoruz. Rothzerg'de çok tehlikeli "hızlı sistem düzeltmeler" ile ilgilenmiyoruz. İster basit bir güvenlik güncellemesi, isterse tam gelişmiş bir site oluşturma olsun, iyi yapılmış bir işten gurur duyuyoruz, masamıza gelen her projeye hak ettiği saygıyı gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de Hizmet Verecek

Rothzerg Ajans ayrıca Türkçe olarak da hizmet verecek. Özellikle Avrupa'da iş yapmak isteyen firmaların aradıklarını bir arada bulabilecekleri yapıyı oluşturduklarını belirten Emre Rothzerg, Avrupa piyasalarına hakim olduklarını ve bu sayede sektörleri daha iyi analiz ederek, yapılacakları belirlediklerini belirtti. Ayrıca kreatif çalışmaları ile geleceğe yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Emre Rothzerg, ajansın her zaman güncel kalacağını ve gelişmeleri anında uygulayacaklarını belirtti.

Yıllar içerisinde bunu her zaman yaptıklarını belirten Emre, ajansta iki önemli isim ile birlikte olduğunun açıklamasını da yaptı. İletişim Başkanı Isobel Bromley ve Pazarlama Direktörü ve Müşteri İrtibat Görevlisi Oğuzhan Rothzerg ile birlikte, sektörün nabzını yakından takip ettiklerini söyledi. Dijital dönüşüm ajansları arasında herhangi biri olmayacaklarını, sektöre yön veren ajanslar arasında yer alacaklarını belirten Emre Rothzerg, fikirlerin hayata geçtiği bir ajans olarak akıllarda yer edinmek istediğini söyledi.

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