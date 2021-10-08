Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok? - Haberler
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Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok?

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Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok?

Başakşehir, Ligin 9. Haftasında oynanan Beşiktaş mücacadelesinde en çok merak edilen konu Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesinde neden olmadığı merak edildi. Peki, Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok?

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Emre Belözoğlu neden yok? TFF'nin aldığı kararlar tartışılırken, lisansı olmayan hocaların görev yapamaması için çalışma olduğu, Belözoğlu'nun da bundan etkileneceği iddia edildi. Vatandaşlar konuyla ilgili "Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, saha uygulamaları ile devam ederken, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hatayspor hocası Ömer Erdoğan bu kursa katıldı. Fotoğraflarda Emre Belözoğlu'nun olmaması dikkat çekti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları büyük sıkıntı yaratacak

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş de kursta yer aldı. Paylaşılan fotoğraflarda Ali Tandoğan, Orhan Ak, Ömer Erdoğan, Gökhan Zan ve Oktay Derelioğlu gibi isimler de görüldü. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları büyük sıkıntı yaratacak

TFF'nin Pro Lisansa sahip olmayan teknik direktörleri çalıştırmamaya yönelik projesi uygulanırsa, kursta görülmeyen Emre Belözoğlu sıkıntı yaşayacak. Belözoğlu lisans sorununu çözemezse yüksek ihtimalle saha kenarında olamayacak. TFF, bu konuya katı şekilde yaklaşırsa Başakşehir'de sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Lisans çıkana kadar takımı Belözoğlu'nun ekibinden bir başka ismin çalıştıracağı da iddialar arasında. İmza töreninde Emre Belözoğlu, lisanslı bir hocanın takımda bulunabileceğinin de sinyalini vermişti.

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Haber: Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok? - Haberler
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