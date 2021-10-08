BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Emre Belözoğlu neden yok? TFF'nin aldığı kararlar tartışılırken, lisansı olmayan hocaların görev yapamaması için çalışma olduğu, Belözoğlu'nun da bundan etkileneceği iddia edildi. Vatandaşlar konuyla ilgili "Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu neden ayrılıyor? Emre Belözoğlu neden yok?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILIYOR MU?

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, saha uygulamaları ile devam ederken, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hatayspor hocası Ömer Erdoğan bu kursa katıldı. Fotoğraflarda Emre Belözoğlu'nun olmaması dikkat çekti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

NECATİ ATEŞ VE MURAT ŞAHİN DE KURSTA

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş de kursta yer aldı. Paylaşılan fotoğraflarda Ali Tandoğan, Orhan Ak, Ömer Erdoğan, Gökhan Zan ve Oktay Derelioğlu gibi isimler de görüldü. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BAŞKA BİR HOCA ÇALIŞTIRABİLİR

TFF'nin Pro Lisansa sahip olmayan teknik direktörleri çalıştırmamaya yönelik projesi uygulanırsa, kursta görülmeyen Emre Belözoğlu sıkıntı yaşayacak. Belözoğlu lisans sorununu çözemezse yüksek ihtimalle saha kenarında olamayacak. TFF, bu konuya katı şekilde yaklaşırsa Başakşehir'de sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Lisans çıkana kadar takımı Belözoğlu'nun ekibinden bir başka ismin çalıştıracağı da iddialar arasında. İmza töreninde Emre Belözoğlu, lisanslı bir hocanın takımda bulunabileceğinin de sinyalini vermişti.

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