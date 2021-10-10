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Emniyetten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Emniyetten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebinin henüz cevaplanmadığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebinin henüz cevaplanmadığını duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda, Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğinin devam ettiği belirtildi.

"Ancak, Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil, delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır.

Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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