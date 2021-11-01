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Emniyetspor'un tekvandocuları Kayseri şampiyonu oldu

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Emniyetspor'un tekvandocuları Kayseri şampiyonu oldu

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında, tekvando şampiyonasına katılan sporcuların büyük başarı elde ettiği bildirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında, tekvando şampiyonasına katılan sporcuların büyük başarı elde ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kayseri Emniyetspor bünyesinde eğitim alan minik sporcular, Tekvando İl Birinciliği'nde ter döktü.

Talas Atatürk Spor Salonunda yapılan şampiyonaya 23 sporcu ile katılan Kayseri Emniyetspor, 6 birincilik, 6 ikincilik, 5 üçüncülük elde etti ve genel klasmanda takım halinde birinci oldu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalya verildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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