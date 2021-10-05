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Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, iddiaları yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, iddiaları yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan iddiaları yalanladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan iddiaları yalanladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın avukatı Fatih Ertürk, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir iş adamının boşanma aşamasındaki eşinin iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan ve bir kısım internet sitelerine de yansıyan haber, niteliği itibariyla asılsız, yalan ve iftiralarla doludur. Uzun yıllardan bu yana kamu görevi yürüten, birçok terör örgütünün de hedefinde bulunan ve halen de İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Müvekkil Zafer Aktaş hakkında, iftiralarla dolu yayınlara dayanak beyanları oluşturan kişi ve söz konusu yayınları basın ve meslek ilkelerine aykırı olarak yayınlayan yayın organları hakkında da yasal yollara başvurulmuştur" denildi.

(İHA)

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