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Emniyet Müdürü Kızılay, basınla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyet Müdürü Kızılay, basınla buluştu

Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılay, Giresun'un sorunlarıyla birlikte mücadele edeceklerinin mesajlarını verdi, trafik ve uyuşturucu ile mücadele gibi konularda toplumsal mücadelenin önemine dikkati çekti.

"Ceza sorunları çözmez, cezalar ıslah edici olmalı, amacımız da sorunları çözmek olmalı" diyen Müdür Kızılay "Sorunlara geçici değil, kalıcı çözümler üretilmesi, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında Giresun Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman görevimizin başındayız" dedi. - GİRESUN

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