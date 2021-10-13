Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için ilimiz genelindeki umuma açık iş yerlerinde bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.
Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için ilimiz genelindeki umuma açık iş yerlerinde bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.
Son iki hafta içerisinde 124 kahvehanede 2 bin 228 vatandaşımıza ulaştık. pic. twitter. com/FOYWdPYYCz
— T. C. Kütahya Valiliği (@KutahyaValiligi) October 12, 2021
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