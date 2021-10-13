Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için ilimiz genelindeki umuma açık iş yerlerinde bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için ilimiz genelindeki umuma açık iş yerlerinde bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Son iki hafta içerisinde 124 kahvehanede 2 bin 228 vatandaşımıza ulaştık. pic. twitter. com/FOYWdPYYCz

— T. C. Kütahya Valiliği (@KutahyaValiligi) October 12, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Belözoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tamer Karadağlı Düm Tek Tek Okan Bayülgen
Spor Lewis Hamilton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:56:19. #1.13#