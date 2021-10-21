Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi Gerçekleştirildi

"Etkin, sürekli, yoğun" yapılan denetimlerle trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla; 13-14- 15 Ekim 2021 tarihlerinde (3 gün süreyle) emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde,

15 bin 283 sürücü/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 37 araçta ise çocuk bağlama sistemlerinin bulunmadığı/kullanılmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için emniyet kemeri ile çocuk bağlama sistemlerini kullanmaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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