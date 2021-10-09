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Emine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Emine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Emine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Emine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Hasanbey mahallesi sakinlerinden Neşat ILGAZ'ın eşi Gönül, Ziynet, Gülay, Hülya ve Mustafa Fikri ILGAZ'ın anneleri Halil OKUR ve Lokman DOĞAN'ın kayınvalideleri Emine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Mustafa Fikri ILGAZ: 0543 260 33 88

09 Ekim 2021, Cumartesi

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