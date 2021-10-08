Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi - Haberler
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Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi

Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi

Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi

Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi
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Haber: Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi - Haberler
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