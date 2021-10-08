Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.