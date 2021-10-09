Emine Erdoğan, 'İstanbul'a 100 Anaokulu' projesi tanıtım toplantısında konuştu - Haberler
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Emine Erdoğan, "İstanbul'a 100 Anaokulu" projesi tanıtım toplantısında konuştu

AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. 2022'de İstanbul'umuza 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız." dedi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan "İstanbul'a 100 Anaokulu" projesinin tanıtım toplantısı, Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, İstanbul'a 100 Anaokulu projesi tanıtım toplantısında konuştu

Emine Erdoğan, İstanbul'a 100 Anaokulu projesi tanıtım toplantısında konuştu

Emine Erdoğan, İstanbul'a 100 Anaokulu projesi tanıtım toplantısında konuştu

Emine Erdoğan,
AA / Cemaleddin Turan - Son Dakika Haberleri
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