ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Çeşitli nedenlerle eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin yeniden okullarını tamamlaması, ileride çalışmak istedikleri iş alanında uzmanlaşmaları için Ümraniye'de hayata geçirilen "İşim Var. Okula Gidiyorum" projesinin lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Eğitim, herkes için tıpkı nefes gibi hayati ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanın bireysel gelişimi kendini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi ancak eğitimle mümkündür" dedi.

Ümraniye Belediyesi, "İşim Var. Okula Gidiyorum." projesi kapsamında, sosyoekonomik sebeplerle eğitimlerini bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrencileri tekrar eğitim hayatına kazandırıyor. Gençler, seçtikleri branşlarda uzmanlaşmaları için çeşitli işletmelere stajyer olarak yerleştiriliyor. Bu proje yalnızca gençleri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmekle kalmayıp, kendilerini yetiştirecek olan, belgesi olmayan iş yeri sahiplerine de, kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi kazandırıyor.

Psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibi, eğitimini yarıda bırakmış olan yüzlerce genci, projeye dahil etmek için yoğun mesai harcıyor. "İşim Var. Okula Gidiyorum" öğrencileri, haftada 4 gün staj, 1 gün de eğitim görüyor. Ümraniye Belediyesi'nin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan "İşim Var. Okula Gidiyorum" projesinin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

"EĞİTİM, HERKES İÇİN TIPKI NEFES GİBİ HAYATİ VE VAZGEÇİLMEZ BİR İHTİYAÇTIR"

Emine Erdoğan, "Eğitim, herkes için tıpkı nefes gibi hayati ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanın bireysel gelişimi kendini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi ancak eğitimle mümkündür. Öte yandan toplumların yükseldiği bir temeldir. Nüfusun niteliğini belirleyen, eğitimin yaygınlığıdır. Ayrıca ülkelerin kalkınmalarında kendilerini ekonomik ve sosyal olarak geliştirmesinde temel faktördür. UNESCO İstatistik Enstitüsü'nün 2018 rakamlarına göre küresel olarak yaklaşık iki yüz elli sekiz milyon çocuk okula maalesef gitmiyor. Oysa 2030 sürdürülebilir kalkınma için belirlenen 17 amacın yerine getirilmesi ancak eğitimle mümkündür. Eğitim hakkını kullanamayan her çocuk bu idealden uzaklaşmamız anlamına gelir. Maalesef tüm dünyada eğitimden uzaklaştıran pek çok neden var. Savaşlar, okulun olmaması, kız çocuklarına yapılan ayrımcılık, erken yaşta evlilik ve öğretmen eksikliği birçok sebep eğitimin önüne set çekiyor. Bu sebepleri ortadan kaldırmak için attığımız her adım güzel bir dünyanın haber cisidir." dedi.

"GENÇLERİMİZİN OKULDAN AYRILMASINA NEDEN OLAN SORUNLARI EL ELE VEREREK AŞIYOR VE MUTLU YARINLARDA KOCAMAN BİR ÜMRANİYE AİLESİ OLARAK YÜRÜYORUZ"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Projemizin amacı birbirinden değişik sebeplerle, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerimizin, gençlerimizin okula dönmelerini sağlamaktır. Bu vesileyle hazırlık aşamasında gençlerimizin hangi sebepten ötürü okullarını bırakmak zorunda kaldıklarını araştırdık. Elde ettiğimiz sonuçları listelediğimizde gençlerimizin yüzde elliye yakın bir oranla aile ve doğurduğu psikolojik sonuçlar nedeniyle okuldan ayrıldıkları sonucuna vardık. Bu noktada atmamız gereken 2 tane adım vardı. Öncelikle psikolojik ve sosyolojik bir destek ortamı hazırlamalıydık ve hemen harekete geçtik. Psikolog ve sosyologlarımızdan oluşan bir ekibimizle birlikte gençlerimiz için en temel sorunun çözümü için kolları hep beraber sıvadık. Projemiz kapsamında toplamda 2 bin 500'e yakın telefon görüşmesi yapıldı ve 449 aile evlerinde ziyaret edildi. İkinci büyük sorun olan ekonomik problemlerin çözümü için belediyemizin sosyal yardım işleri müdürlüğünden, Ümraniye Kaymakamlığı Vakfı'ndan ve de sosyal hizmetler merkezinden destekler sağladık. bu şekilde gençlerimizin okuldan ayrılmasına neden olan sorunları el ele vererek aşıyor ve mutlu yarınlarda kocaman bir Ümraniye ailesi olarak yürüyoruz. Projemiz sayesinde 170 kız öğrencimiz olmak üzere 570 öğrencimizi, bırakmış oldukları okullarıyla yeniden buluşturduk." dedi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)