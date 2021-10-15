Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı - Haberler
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Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her alanına emekleriyle değer katan, olmazları başaran çiftçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, kadın çiftçilerin tarlada çalıştığı ve hasat yaptığı görüntüler ile Emine Erdoğan'ın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde kadınların turşu kurma etkinliğine katıldığı görüntülere de yer verildi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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