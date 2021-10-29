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Emine Erdoğan'dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım

AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan'dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ülkeye, İstanbul'a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) ülkeye, İstanbul'a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri
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