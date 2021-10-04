Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında ayrıca 'Satın Alma Sahiplen', 'Dünya Ortak Evimiz' ve '1 Kap Su 1 Kap Mama' etiketlerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Meghan Markle Prens William
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:15:58. #1.17#