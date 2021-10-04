CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında ayrıca 'Satın Alma Sahiplen', 'Dünya Ortak Evimiz' ve '1 Kap Su 1 Kap Mama' etiketlerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri