Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.
Edinilen bilgiye göre Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan'ın Chilcott'a 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) başarılı geçmesi ve konferansın iklim değişikliği sorunlarının çözümüyle ilgili hayırlı sonuçlara vesile olması temennisini ilettiği öğrenildi.
Büyüklelçi Chilcott'un da Emine Erdoğan'a, COP26 Başkanı Alok Sharma'nın, BM Genel Kurulu sırasında New York'ta açılan Türkevi'nde, sıfır atık projesi ve iklim değişikliğine ilişkin yürüttüğü toplumsal farkındalıklar dolayısıyla Glasgow'a yaptığı davetini yinelediği kaydedildi.
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