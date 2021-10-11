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EMİNE'DEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
EMİNE'DEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce evinden çıkan Emine Çetin (40), bir daha geri dönmedi.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce evinden çıkan Emine Çetin (40), bir daha geri dönmedi. Çetin'in evden çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Emine Çetin, Avadan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İlçe jandarma ekipleri ile ailesinin aradığı Çetin'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evinden çıkışı görüntülenen Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Görüntülerde Çetin'in yürüyerek evinin bulunduğu bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

EMİNE'DEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

EMİNE'DEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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