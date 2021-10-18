Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler.

Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekiplerinin Hisarcık- Simav karayolunun 5'inci kilometresinde yaptığı ortak uygulamada, 4 sürücüden ikisine emniyet kemeri takmamaktan, birine muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, birine ise sigortasız araç kullanmaktan toplam 746 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokak köpekleri nedeniyle bölge halkı diken üstünde! En son 300 bin lira değerindeki tayı telef ettiler

Sokak köpekleri nedeniyle bölge halkı diken üstünde! En son 300 bin lira değerindeki tayı telef ettiler

 Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu

Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu

 Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu

Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Meral Akşener
Magazin Demet Akalın
Spor Emre Belözoğlu Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Bensu Soral Güzel Sözler Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:30:59. #1.11#