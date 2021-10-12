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Emet'te yeni balık satış noktası açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emet'te yeni balık satış noktası açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni balık satış noktası açıldığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni balık satış noktası açıldığı bildirildi.

İlçede balık pazarının yanı sıra sadece Salı günleri hizmet verecek olan balık satış noktası, Kaynarca mahallesi Tahsin İnce Caddesi üzerinde faaliyete geçti.

Bu arada Dere Mahallesi Düğmeli Sokakta bulunan balık pazarı da Salı günleri dahil her gün yine faal olarak balık satışına devam edecek. - KÜTAHYA

Emet'te yeni balık satış noktası açıldı

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Haber: Emet'te yeni balık satış noktası açıldı - Haberler
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