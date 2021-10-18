Emet Gençlİk ve Spor Müdürlüğüne Bağlı gençlİk lİderİ Betül Ersöz'DEN Beledİye Başkanımız Hüseyİn Doğan'A makamında zİyaret...

Emet Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Bağlı gençlik lideri Betül Ersöz Belediye Başkanımız Hüseyin Doğanı makamında ziyaret etti. Ersöz ilgi ve destekleri için Belediye Başkanımız Hüseyin Doğana teşekkür ederken Türk Bayraklı filografi çalışması hediye etti

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