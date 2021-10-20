EMET BELEDİYEMİZCE ÜNİVERSİTEYE UZANAN CADDEDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
EMET BELEDİYEMİZCE ÜNİVERSİTEYE UZANAN CADDEDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI İLK ETAPTA 20 ADET AYDINLATMA DİREKLERİNİN YÜRÜYÜŞ YOLU KISMINDA VE ÜNİVERSİTE DÖNEN KAVŞAK KISMINDA KONUŞLANDIRILACAĞI ÖĞRENİLDİ.
EMET BELEDİYEMİZCE ÜNİVERSİTEYE UZANAN CADDEDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI İLK ETAPTA 20 ADET AYDINLATMA DİREKLERİNİN YÜRÜYÜŞ YOLU KISMINDA VE ÜNİVERSİTE DÖNEN KAVŞAK KISMINDA KONUŞLANDIRILACAĞI ÖĞRENİLDİ...
Habermetre - Son Dakika Haberleri