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Son dakika... Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçi Muhammed Toprak'ın evinin önünden çalınan otomobili, jandarma ile polisin birlikte yaptığı çalışma sonucu 24 saat içinde bulundu.

ADANA (İHA) - Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçi Muhammed Toprak'ın evinin önünden çalınan otomobili, jandarma ile polisin birlikte yaptığı çalışma sonucu 24 saat içinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Muhammed Toprak, sabah çocuklarını okula aracıyla bırakmak isterken aracının çalındığını fark etti. İhbar üzerine hemen çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, ortak çalışma sonucu kısa sürede çalıntı aracı Adana merkezde çekiciye yüklenmiş halde ele geçirdi. Aracına kavuşan Muhammed Toprak, hırsızlar tarafından aracına verilen hasarın giderilmesi için sanayide tamir ettirirken jandarma ekiplerine aracını kendilerine kısa sürede bulup teslim ettiği için teşekkür etti.

Yaşadıklarına önce üzüldüğünü sonra da sevindiğini belirten Muhammed Toprak, "Sabah hava soğuk diye çocuklarımı araba ile okula bırakmak istedim baktım araç yoktu. Jandarmaya haber verdim ve kısa sürede buldurlar. Aracımı düz kontak yapıp çalıştırmış plakasını ve ruhsatını yedek lastiğini herşeyi çalmışlar ve aracı kaçırırken her yerini çarpmışlar. 10 bin TL'lik masrafı var. Aracım 2000 model Toros. 10 yıllık emektarım. Tarlada balya yaparak biriktirdiğim param ile almıştım. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.

Son dakika... Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu

Son dakika... Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu

Son dakika... Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu

Son dakika... Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu

Son dakika... Emektar çiftçinin çalınan arabasını polis jandarma ortak çalışma ile buldu
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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