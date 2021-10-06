Emeklilik yaşı düştü mü? Emeklilikte yaşa takılanlar için son gelişmeler

Emeklilik yaşı düştü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatacağız. İşçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Devlet de elini taşın altına koyacak" demişti. Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin detayları ortaya çıkmaya başladı. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile çalışanlar sosyal güvenlik sisteminin üzerine ilave emeklilik geliri elde edecek. Peki Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak? Emeklilikte prim ve yaş şartı kalkıyor mu? Yeni emeklilik sisteminde kıdem tazminatı nasıl alınacak?

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi.

EMEKLİLİK YAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ait hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak, talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek.Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ait hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak, talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek.Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.

Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu.

Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek.

Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni sistemle ilgili tüm ayrıntıları yazdı. İşte detaylar.

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