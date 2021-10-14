Emekli tümmiral Yaycı, Sakarya'da konferansa katıldı

SAKARYA (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Sakarya'da konferansa katıldı.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yaycı, Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezince (SASGEM) düzenlenen konferansa çevrimiçi bağlandı.

Yaycı, konferansta yaptığı konuşmada, denizlerin önemine işaret ederek, "Denizleri kütlesinden müteşekkil görmek yerine artık refah ve zenginlik kaynağı olarak görmeliyiz." ifadesini kullandı.

Konferansta denizlerin önemini üç kısma bölen Yaycı, bunları ulaştırma, hidrokarbon kaynakları ve gıda olarak sıraladı.

Ulaşım konusunda denizin diğer yollardan daha ucuz olduğunu fakat Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen deniz taşımacılığından gelen gelirin az olduğunu anlatan Yaycı, dünyada kişi başına 8 kilogram balık düştüğünü, bu oranın Avrupa'da 24 kilogram, Japonya'da 60 kilogram, Türkiye'de 4 kilo 500 gram olduğunu aktardı.

Yaycı, 10 senedir, özellikle de 5-6 yıldır Türkiye'nin cumhuriyet tarihinde hiç sahip çıkmadığı kadar denizlerine sahip çıktığını ve hassasiyetin son zamanlarda daha da artığını belirterek, Türkiye'nin denizcilik alanında umut vadettiğini kaydetti.