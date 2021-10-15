EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Haberler
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EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kahvehaneci Bahadır Serindağ ve akrabası Sabri Özgenç, tartıştığı emekli polis Kamil G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da kahvehaneci Bahadır Serindağ ve akrabası Sabri Özgenç, tartıştığı emekli polis Kamil G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis Kamil G., iddiaya göre gittiği kahvehanenin sahibi Bahadır Serindağ ile tartışmaya başladı. Serindağ'ın akrabası Sabri Özgenç'in de dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Kamil G., Serindağ ve Özgenç'e kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Serindağ ve Özgenç, kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kamil G.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
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Haber: EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİ VE AKRABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Haberler
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