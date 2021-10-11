Emekli öğretmen profesyonel arıcı olmak için 60'ında üniversiteyi kazandı - Haberler
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Emekli öğretmen profesyonel arıcı olmak için 60'ında üniversiteyi kazandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Emekli öğretmen profesyonel arıcı olmak için 60'ında üniversiteyi kazandı

Düzce'de profesyonel arıcılık yapmak için 60 yaşında sınava girerek üniversiteye yerleşen emekli öğretmen Süreyya Nişli, bu kez öğrenci olarak ders işlemenin heyecanını yaşıyor.

DÜZCE (AA) - Düzce'de profesyonel arıcılık yapmak için 60 yaşında sınava girerek üniversiteye yerleşen emekli öğretmen Süreyya Nişli, bu kez öğrenci olarak ders işlemenin heyecanını yaşıyor.

Yıllarca kız meslek liselerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan üçüz annesi Nişli, çocuklarının üniversiteyi kazanmasının ardından toprağı ve doğayı çok sevdiği için köyüne yerleşti.

Burada kurduğu küçük çiftliğinde hayvanlara bakan, toprakla uğraşan Nişli, arıcılıkla da ilgilenmeye başladı.

Komşularından ve tanıdıklarından destek alsa da arıları telef olan Nişli, profesyonel eğitim almak için üniversite sınavına girmeye karar verdi.

Nişli, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan çocuklarının desteğiyle sınava girerek Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programını kazandı.

Yıllar sonra okula adımını bu kez öğrenci olarak atmanın heyecanını yaşayan Nişli, iyi bir arıcı olup çocuklarına ve gelecek nesillere sağlıklı ballar üretmek istiyor.

Arıcılık programında ilk dersine AA muhabirleriyle giren Süreyya Nişli, yıllarca eğitimci olarak ders verdiğini, öğrenciliğin gerçekten zor olduğunu gördüğünü anlattı.

Sınavlara hazırlanırken çok heyecanlandığını dile getiren Nişli, "Yeni okul hayatı. Güzel şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Yeniden ilkokula başlar gibiyim ve başarılı olmak istiyorum. Bu işi ehliyle yaparak çocuklarıma, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı ballar üretmek istiyorum." diye konuştu.

Nişli, doğayı çok sevdiğini ve hocalarından önemli bilgiler öğreneceğini aktararak, şunları söyledi:

"Üçüz çocuklarım var; ikisi tıp, biri diş hekimliği okuyor. Onlar da son senelerine yaklaştı. Ben de onlarla okuyacağım artık. Bana 'Anne yaparsın.' diye destek veriyorlar. 40 yıl aranın ardından üniversite sınavına girmek çok zor. Bir öğretmen olarak sınavı kazanamamak düşüncesine de girdim. Benim için zor süreçti. Çok şükür kazandım ve başladım. Başarılı şekilde bitirmek istiyorum."

"Arıcılığı ehlinden öğrenmek için bizi tercih ediyorlar"

DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu da arıcılık programının aradan geçen 3 yılda farklı yaş gruplarından öğrencilerin tercihi haline geldiğini söyledi.

Bunun çok güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Kekeçoğlu, "Çünkü daha önce arıcılığı yapmak isteyenler 'komşuma sorar öğrenir, yaparım' diyerek başlıyordu ve öğrendiği kişinin yanlışını devam ettiriyordu. Şimdi ise bölüm açıldığından bu yana arıcılığı profesyonel şekilde yapmak isteyenler eğitim almak istiyor. Yani arıcılığı bilimsel, ehlinden öğrenmek için bizi tercih ediyorlar." dedi.

Kekeçoğlu, "Süreyya Hanım'ın burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Buradan mezun olduğunda profesyonel arıcı olacak ve gelecek nesillere doğru arıcılığı öğretecek." ifadesini kullandı.

Öğretim görevlisi Merve Kambur Acar da arıcılık programına her geçen yıl ilginin arttığını, değişik yaş gruplarından öğrencilerin geldiğini belirterek, derslerin verimli geçtiğini, kendilerini asıl mutlu edenin ise kadın arıcı sayısının artması olduğunu kaydetti.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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