EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da emekli doktor Kemal Keser'in (56), evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

ADANA (DHA) - ADANA'da emekli doktor Kemal Keser'in (56), evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.Olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutları'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. 8'inci kattaki dairesinde yalnız yaşayan emekli doktor Kemal Keser'in yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca evine gitti. Keser kapıyı açmayınca telaşlanan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Keser'i başından vurulmuş, yanında pompalı tüfekle yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi.Keser'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Keser'in psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EMEKLİ DOKTORUN EVİNDE BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:22:34. #1.17#