Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti

İSTANBUL (DHA) - DANİMARKA İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görevinden geçen yıl emekli olduktan sonra bisikletle Türkiye turu hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan yola çıkan Yüksel Sarıçiçek (54), bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol kat etti. 'İstanbul'dan çıktım yola, 81 ilde verdim mola' sloganı kapsamında 69'uncu il olarak Kayseri'ye gelen Sarıçiçek, "Bundan sonraki hedefim İstanbul'dan yola çıkıp Lizbon'a kadar pedal çevirmek" dedi.

İstanbul'da yaşayan Yüksel Sarıçiçek, 11 yıl çalıştığı Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görevinden emekli olduktan sonra hayalini kurduğu bisikletle Türkiye turu projesini hayata geçirdi. 'İstanbul'dan çıktım yola, 81 ilde verdim mola' sloganı ile bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol kat ettiğini belirten Sarıçiçek, 69 ili bisiklet ile gezdi. Son olarak Malatya'dan bisikleti ile 69'uncu il olarak geldiği Kayseri'de, DHA'ya konuşan Sarıçiçek, Türkiye turunu bitirdikten sonra İstanbul'dan Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmek istediğini söyledi.

Yolda karşılaştığı insanların kendisini turist sandığını da aktaran Yüksel Sarıçiçek, "Sürekli yollardayız. İnsanlar olumlu tepkiler veriyor. Genellikle bizi turist sanıyorlar. Çevredeki insanlardan bize karşı 'Merhaba' diyen olmuyor. Genellikle yabancı ülke vatandaşı sanıyorlar ve 'Welcome' ve 'Hello' diyerek bizleri selamlıyorlar. Herkes, bize karşı olumlu ve pozitif yaklaşıyor. Konuşmak istiyorlar. Bize sürekli sempati ile bakıyorlar. Giyim tarzımız ve bisikletli oluşumuzu turist gibi değerlendiriyorlar. Bize çok sıcakkanlı yaklaşıp, yardımcı oluyorlar" dedi.