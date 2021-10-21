Emeğin Başkenti Karabük Projesi Nitelikli Eleman Yetiştirecek

KARABÜK (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sahibi olduğu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak, Karabük Üniversitesi, İşkur İl Müdürlüğü ve Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği'nin istirakçi olduğu "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi için açılış töreni düzenlendi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde düzenlenen törene Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, ilçe milli eğitim müdürleri ile proje ortaklarının temsilcileri katıldı.

"Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi açılış töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük'ün proje hazırlama konusunda çok iyi olduğunu ifade ederek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul müdürlüklerimiz çok güzel projeler hazırlıyorlar. BAKKA'nın Sosyal Gelişmeyi Desteklere Programı (SOGEP) kapsamında açtığı duyuruya ilimizden de 10'a yakın proje sunulmuştu, bunlardan dört tanesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirdik, iki tanesi uygun bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Bunlardan birisi şu anda tanıtımını yapmış olduğumuz "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi, diğer projemiz ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu proje idi. Projeleri hazırlayan emek sarf eden bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Karabük, proje hazırlama hususunda diğer illere göre kıyaslandığında iyi olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki AR-GE birimimiz, hem okullarımızdaki proje hazırlama gruplarımız, hem de Valiliğimiz bünyesinde bulunan Avrupa Birliği Proje ekibimiz bu konuda çok mahir durumdalar, çok güzel projeler hazırlıyorlar.

Proje sayesinde hem mesleki teknik okullarımızdaki teknik alt yapı desteklenmiş olacak hem de piyasanın istediği nitelikte işgücü sağlanmış olacak. Şu anda piyasada teknolojiye uygun dijital makineler mevcut, bizim okullarımızda bulunan makineler bu teknolojiye uygun olmayabilirler ve öğrencilerimiz mezun olduklarında, iş bulduklarında zorlanacaklardır, onun için bizim okullarımızda bulanan makine ve ekipmanlarının yenilenmesi gerekiyor. Okullarımızda müthiş bir çalışma var, teknik olarak kendilerini yeniliyorlar, kendilerini güncel tutmaya çalışıyorlar. Makinelerimiz ne kadar güncel olursa iş piyasasının aradığı nitelikte insanlar yetiştirmiş olacağız.

Birçok kurumumuz BAKKA'nın çeşitli programlarından faydalanıyorlar, özellikle geçtiğimiz sene sanayi altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında 5 adet sanayi ile ilgili projemiz geçmişti. Aslında sadece BAKKA değil Avrupa Birliği Finansman Destekleri ile veya nerelerden kaynak getirilirse oralardan projeler vasıtası ile talep etmekte fayda var. Ayrıca değişim programları kapsamında yurt dışındaki yenilikleri görme, değişik kültürlerle de etkileşim içinde olması adına değişik projeleri de hayata geçirmenizi umuyoruz.

"Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesinin hayırlı olmasını diliyorum, projenin hayata geçmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeler sayesinde bir nebze de olsa işgücü piyasasına daha yetkin yetişkin personel yetiştirmiş olacağız. "diye konuştu.

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında değerlendirilerek 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazanan "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi ile; Elektrik-elektronik teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, metal teknolojisi ve iç mekan tasarımı atölyeleri kurulumu, iş sağlığı ve güvenliği, çizim tasarım, CNC operatörlüğü ve girişimcilik eğitimleri ile danışmanlık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek bölgedeki mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi, ara eleman ihtiyacının giderilmesi, mesleki ve teknik beceri gelişimi ile istihdamın artmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Proje kapsamında; Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurulacak atölyeler ve mesleki edindirme kursları ile 150 öğrencinin staj sürecinde geçici, 40 kişinin ise sürekli istihdamının sağlanması öngörülüyor.

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