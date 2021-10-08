KARABÜK (Habermetre) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 7-9 Ekim tarihleri arasında "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor" etiketi ile İl Merkezinde ilk defa düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Kent Meydanında düzenlenen etkinlikle başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerinin açılışına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, kurum müdürleri, Kardemir AŞ Genel Müdür Yardımcısı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimde oldukça başarılı olan ilimizin fiziki alt yapısının güçlü olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel "Derslik başına öğrenci ortalaması 18'lerde, şu anda ikili eğitim yaptığımız okulumuz bulunmamakta belki depremsellik testi yaptırdığımız bir kısım okullarımızda ikili eğitime geçmiş olabilirler ama kısa sürede yerlerine yapacağımız yeni binalar ile eğitim ve öğretimde fiziki alt yapı sorunu olmayan bir şehir olarak devam etmiş olacağız. Çağımız bilim çağı çocuklarımızı bilimle teknoloji ile buluşturmamız onları ülkemizin hedeflerine iyi hazırlamamız gerekmekte ülkemiz genelinde çocuklarımız gelişimine ileride Ülkemizi bulunduğu yerden daha iyi noktalara taşımaları için ne gerekiyorsa devletimiz elinden gelen bütün gayreti sarfediyor. Özellikle bu anlamda TÜBİTAK'ın bir çok desteği var bu destekler kapsamında ülkemizin bir çok ilinde bu tür bilim şenlikleri yapılmakta ve çocuklarımızın gelişimi için gayret sarfedilmektedir. Birçok okulumuz öğretmen ve Öğrencisi burada, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz çok güzel projelere imza atmış olacaklar. Hepinizin bildiği üzere 1, 5 senedir bir pandemi ile mücadele ediyoruz çocuklarımız okullarından uzak kaldılar evlerinden uzaktan eğitimle eğitim ve öğretimlerine devam etmek zorunda kaldılar ama bilimsel çalışmadan ve hazırlıktan uzak kalmadılar. Ükemizin hedefleri malumunuz 2023-2053-2071 hedefleri yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetlere çıkma adına koymuş olduğu hedeflere inşallah çocuklarımızı yetiştirme azmimizle inşallah onları geleceğe iyi bir şekilde hazırlayacağız. Ben tekrar çocuklarımıza ve Karabükümüze hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Belediyemiz. Üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Kardemir gibi birçok kuruluşunun bu etkinliklerde katkısı var tabi yapılan her faaliyet diğer kurumların destekleri ile oluyor bu anlamda ilgili kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum tekrar bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum şeklinde konuştu.

7-9 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nin kurdelesini protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte kesen Vali Fuat Gürel stantları gezerek öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgiler aldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin 3 günde toplam 98 atölyede etkinlik yapmaları ve bu etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanıyor.

Bilimsel gösteriler, 3D tasarımlar ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerin sunulduğu etkinlik Karabük Kent Meydanında 3 gün boyunca devam edecek.

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