EMBO Burs ve Destek Programlarında Katılımı Artırmaya Yönelik Önemli Değişiklikler Yapıldı!

Ülkemizin üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı (EMBC) tarafından finansmanı sağlanan Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Destek Programları, kariyerinin her aşamasındaki bilim insanlarına, araştırmacı ve öğrencilerle, araştırma destek birimlerinde çalışan teknik personele çeşitli burs imkanları sunmaktadır.

EMBO, EMBC üye ülkelerinden Türkiye, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, ve Slovenya'daki bilim insanlarının destek programlarına katılımını artırmak amacıyla yalnızca bu ülkelerde faaliyet gösteren veya bu ülkelere gelmek isteyen araştırmacıların başvurularına açık yeni destek programları oluşturdu ve mevcut destek programlarında önemli değişiklikler yaptı.

Değişiklik yapılan ve yeni açılan destek programları:

• EMBO Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu (EMBO Postdoctoral Fellowships): Program dahilinde sağlanan burslardan 5'i, Türkiye, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya ve Slovenya'ya gitmek isteyen araştırmacılara ayrılmış olup başvurusu ön elemeyi geçen başvuru sahiplerine başvurularının başarısını artırmak amacıyla bir EMBO üyesi veya EMBO Genç Araştırmacısı tarafından mülakata hazırlık konusunda destek verilecektir.

Program sürekli açık olup, programa başvurular yıl boyunca alınmaktadır.

• EMBO İleri İş Birliği Desteği (EMBO Advanced Collaboration Grants): Katılımcı ülkelerdeki grup liderlerine, diğer EMBC üye ülkelerindeki bilim insanlarıyla iş birliklerini artırmak amacıyla bu ülkelere giderek olası iş birlikleri için görüşmeler yapmaları için seyahat desteği verilecektir.

Programa başvurular Aralık 2021'de açılacak.

• EMBO Ders Kursları (EMBO Lecture Courses): Destek katılımcı ülkelerdeki doktora öğrencilerini ve doktora sonrası araştırmacıların EMBO Ders Kurslarına katılımını sağlamak için verilecektir.

Başvurular için son tarih: Mart 2022

• EMBO Ders Dizisi Programı (EMBO Lecture Series): EMBO Üyelerini ve Genç Araştırmacıları katılımcı ülkelerdeki kurumlarda ders dizisi vermeye davet etmek için finansal destek sağlanacaktır.

Program sürekli açık olup, programa başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Programlar hakkında daha fazla bilgi ve başvuru koşullarına erişmek için tıklayınız.

İletişim: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü EMBO@tubitak. gov. tr

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