Dünya'nın en zengin insanlarından olan Elon Musk üniversite kuruyor.

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, " Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" adında bir üniversite açacağını açıkladı.

Musk, Twitter hesabından "Yeni üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" paylaşımını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Tesla hissedarlarıyla yaptığı toplantının ardından Musk, şirketin genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacaklarını açıkladı.

HAVALİMANINA 5 DAKİKA!

Musk "San Francisco Körfezi'nde genişleme konusunda sıkıntı var. Austin'deki fabrikamız ise havalimanına 5 dakika uzaklıkta ve şehir merkezine de 15 dakika mesafede" dedi sözlerini söyledi.

Musk, Kaliforniya'daki fabrikada yapılan üretimin devam edeceğini ve hatta yüzde 50 artırma planı yapıldığını da üniversitenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz belli değil.

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