Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi - Haberler
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Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

Mehmetçiğe dağıttığı elmalarıyla tanınan Elmacı Dede, Mardin'de 6, Rasulayn'da 8 olmak üzere toplamda 14 ana sınıfı açmaya geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Mehmetçiğe dağıttığı elmalarıyla tanınan Elmacı Dede, Mardin'de 6, Rasulayn'da 8 olmak üzere toplamda 14 ana sınıfı açmaya geldi.

Denizli'den yola çıkıp 2 bahçesinden 1 tanesinde yetişen bütün elmaları Mehmetçiğe dağıttığı için 'Elmacı Dede' olarak tanınan 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Mardin'e ana sınıfı açmaya geldi. Mardin'e gelirken Diyarbakır Annelerini ziyaret eden Elmacı Dede, Rasulayn'da da 8 ana sınıfı açacağını söyledi.

"Hedefim Kızılelma"

Bütün Türkiye'nin içinden ve dışından Suriye'deki üs birlikleri de dahil, Elmacı Dede'sini tanımayan yer yok ifadelerini kullanan Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, "Çünkü bütün nerede operasyon varsa terör operasyonu Elmacı Dede orada manevi destek vermek amacıyla bulunur. 2 bahçenin bir tanesini, bahçenin elmalarını komple askeri birliklerimize, hudut bölgelerindeki ve Suriye'deki üs birliklerimize ikram ediyorum. Manevi güç, manevi destek vermek amacıyla. Çünkü hedefim Kızılelma. Hedefin Kızılelma olması işte böyle bir şey" dedi.

"Mardin'e gelirken Diyarbakır Annelerini ziyaret ettim"

Buraya gelmeden önce Diyarbakır Annelerini de ziyaret ettiğini söyleyen Elmacı Dede, "Diyarbakır Annelerini dün ziyaret ettim. Bugün Mardin'deyim. Mardin Valisinden Allah razı olsun, kabul etti. Makamına ziyaret ettikten sonra Ömerli'ye yola çıkıyorum" diye konuştu.

Ömerli'de 3 ana sınıfı, sonra da Midyat'ta 3 ana sınıfı açıp, oradan döneceğini bildiren Elmacı Dede, "Kızıltepe'den Ceylanpınar'dan Rasulayn'a gidiyoruz. 8 ana sınıfı da oraya açacağız inşallah. Bizimkiler sınıf açmak. Okuldaki sınıfların malzemelerini tedarik edip açıyoruz. Sadece okula yapılmış olan binalarda ana sınıflardaki çocukların ihtiyaçları olan malzemelerin eksik olmalarını biz göz önüne alarak, bir ana sınıfında ne gerekiyorsa oyuncağından, tahterevallisine, salıncağından, sırasından, masasından, tablosundan, defterinden ve kitabından ne ihtiyaç varsa bir bir ana sınıfına o malzemeleri getirdik" şeklinde konuştu.

"Mardin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir minnet borçlu"

Daha önce de Mardin'e geldiğini söyleyen Elmacı Dede, "Bundan 35-40 sene önce Mardin böyle bir Mardin değildi. Mardin bir köy gibiydi. Ama şimdi elhamdülillah Mardin 20 senede çok değişmiş. Mardin halkı ve bütün ilçeleri, köyü, kenti, bütün mezrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir minnet borçları var. Ona da duacı ve teşekkür etmelerini istirham ederim. Bütün cepheden ve içeriden yollardaki özel harekatçılardan, JÖH'lerden, PÖH'lerden hepsi Elmacı Dede'sini tanır. Tüm güvenlik güçlerimize de sonsuz saygı ve selamlarımı iletiyorum. Nerede operasyon varsa, Elmacı Dede'nin orada olduğunu bilsinler yeterlidir" dedi. - MARDİN

Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi

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Haber: Elmacı Dede Mardin'e 6, Rasulayn'da 8 ana sınıfı açamaya geldi - Haberler
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