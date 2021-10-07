Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti - Haberler
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Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti

Kırklareli'de tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, sağ elini makineye kaptırdı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de tekstil fabrikasında çalışan bir İşçi, sağ elini makineye kaptırdı. Talihsiz kazada işçinin 4 el parmağı koptu.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın kurutma bölümünde çalışan 29 yaşındaki Ebuzer Ö., kurutma makinesine sağ elini sıkıştırdı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağ el 4 parmağının koptuğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, daha sonra İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

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Haber: Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti - Haberler
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