Son dakika haberleri: ELİNDEKİ TELSİZLE KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP, 2 KİŞİNİN PARASINI ALDI - Haberler
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Son dakika haberleri: ELİNDEKİ TELSİZLE KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP, 2 KİŞİNİN PARASINI ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp durduğu 2 kişinin 350 lirasını alan Ö.Ö. adlı erkek, yakalandı.

KONYA'da elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp durduğu 2 kişinin 350 lirasını alan Ö.Ö. adlı erkek, yakalandı. Şüphelinin üzerinde telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Elinde telsizle kendisini polis olarak tanıtan Ö.Ö., yolda görüp durdurduğu 2 kişinin 350 lirasını alıp uzaklaştı. 2 mağdurun şikayeti üzerine bölgede çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ö.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında ise telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: ELİNDEKİ TELSİZLE KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP, 2 KİŞİNİN PARASINI ALDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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