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Elinde bıçakla intihara kalkışan genç 2 saatte ikna edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elinde bıçakla intihara kalkışan genç 2 saatte ikna edildi

Samsun'da bıçakla kendini yaralayarak intihara teşebbüs eden genç, 2 saat sonra annesi tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bıçakla kendini yaralayarak intihara teşebbüs eden genç, 2 saat sonra annesi tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C.G. (22) bıçakla kendisini yaralayarak intihara kalkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Müzakereci polisin ikna edemediği şahsın hamile eşi B.G. (22) ve kayınpederi de olay yerine geldi. Onlar da şahsı intihardan vazgeçiremedi. Yaklaşık 2 saatlik gergin bekleyişin ardından olay yerine İ.C.G.'nin annesi geldi. Annesi ile konuştuktan sonra intihardan vazgeçen İ.C.G., polis eşliğinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Şahsın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve bunalımda olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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