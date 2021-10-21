Elif, hem yola hem de akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

NİĞDE (DHA) - NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, yürüme engelli Elif Sima'nın (9) okula rahat gitmesi için evinin önüne yol yaptırdı, hayırseverler de akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in, Çiftlik ilçesi Çınarlı köyünü ziyaretinde, 2 çocuk annesi Necla Sima, evinin önünde yol olmadığından doğuştan yürüme engelli kızını okula götürüp getirmekte zorlandığını söyledi. Vali Şimşek, duruma kayıtsız kalmadı, Sima ailesinin evinin önüne, ihtiyaçları olan yaklaşık 100 metrelik yolu, İl Özel İdaresi'ne yaptırdı.

Anne Necla Sima da "Kızımı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çoğu zaman sırtımda taşıyordum. Allah razı olsun herkesten, bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Valimiz köyümüze ziyarete gelmişti. Çocuğumla yanına gittim, Vali Bey'den rica ettim, 'yolumuz yok, çocuğumu okula götürüp getiremiyorum' dedim. O da Allah razı olsun duyarsız kalmadı, kısa sürede yolumuzu yaptı" ifadelerini kullandı.