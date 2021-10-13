Elektronik atıkların geri dönüşümüyle sağlanan gelir sokak hayvanlarına gidecek - Haberler
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Elektronik atıkların geri dönüşümüyle sağlanan gelir sokak hayvanlarına gidecek

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Elektronik atıkların geri dönüşümüyle sağlanan gelir sokak hayvanlarına gidecek

Kocaeli'de, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde düzenlenecek etkinlikte elektronik atık getirenlere tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde düzenlenecek etkinlikte elektronik atık getirenlere tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü dolayısıyla İzmit'teki bir alışveriş merkezinde e-atık toplama etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında 1 kilogram ve üzerinde e-atık getiren 50 kişiye çift kişilik tiyatro bileti, 10 kilogram ve üzerinde e-atık getiren 3 kişiye ise akıllı saat hediye edilecek.

Toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Vatandaşların "153" hattını veya ilçe belediyelerinin "ALO ATIK hattı/Çözüm Masası"nı aramaları durumunda eski fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi elektronik atıklar adreslerinden teslim alınıyor.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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